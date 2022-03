Al-Jazira anuncia venda de Victor Sá para o Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Agora é oficial: Victor Sá é jogador do Botafogo. O Al-Jazira, clube que o atacante estava atuando, confirmou a venda do brasileiro para o time por meio das redes sociais em comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira (21).

"Oficial: Al-Jazira Football Company aceita oferta feita pelo clube brasileiro Botafogo pela compra do jogador João Victor e deseja sucesso no futuro de sua carreira", escreveu o clube no Twitter.

Victor Sá é esperado no Rio de Janeiro no meio da semana para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. O atacante será reforço do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro e vai assinar por três anos.

O Botafogo vai investir 2,5 milhões de dólares (R$ 12,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador. Além dele, Patrick de Paula e Luís Oyama também estão perto de acerto.