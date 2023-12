Al-Hilal supera Al-Nassr em jogo com polêmica de impedimento

Sem Neymar, o Al-Hilal levou a melhor sobre o Al-Nassr no segundo Clássico de Riade da temporada 2023/24. No jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Saudita, o time comandado por Jorge Jesus derrotou, por 3 a 0, a equipe de Cristiano Ronaldo e de Luís Castro.

Milinkovic-Savic abriu o placar no segundo tempo e Mitrovic balançou a rede duas vezes no fim.

Cristiano Ronaldo teria empatado a partida no segundo tempo se não estivesse impedido por um ombro, conforme mostrou a tecnologia do impedimento semiautomático do Campeonato Saudita.

O atacante reclamou da arbitragem, assim como o técnico Luís Castro, que pegou um celular para pedir a validação do gol.