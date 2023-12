Al-Hilal marca no fim, bate Al-Fayha e chega a 20 vitórias consecutivas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Hilal venceu o Al-Fayha por 2 a 0 nesta sexta-feira (29), no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, em partida pela 19ª rodada do Campeonato Saudita.

Os gols da vitória foram marcados por Ali Albulayhi e Aleksandar Mitrovic (pênalti). Os lances aconteceram aos 41 e aos 56 minutos do segundo tempo.

A vitória aumenta a sequência perfeita do Al-Hilal nos últimos 20 jogos por todas as competições. O time de Jorge Jesus não perde nenhuma partida desde 12 de agosto, está invicto no Campeonato Saudita e tem 100% de aproveitamento desde a lesão de Neymar.

O Al-Hilal segue na liderança do Saudita, agora com 53 pontos. A vantagem é de 10 pontos para o vice-líder Al-Nassr, que entra em campo amanhã. Já o Al-Fayha é o 14º colocado, com 19 pontos.

O Campeonato Saudita terá uma pausa e só volta em fevereiro. O Al-Hilal voltará à ação contra o Al-Raed, enquanto o Al-Fayha visitará o Al-Hazem.

O JOGO

O Al-Hilal criou muitas chances de gol, mas esbarrou em boas defesas de Stojkovic no primeiro tempo e de Al-Kassar no segundo. O goleiro titular do Al-Fayha precisou ser substituído no intervalo devido a uma lesão.

O Al-Fayha teve dificuldades tanto nos passes quanto nas finalizações, desperdiçando as raras oportunidades que criou. O time não conseguiu sustentar o empate com o líder do Campeonato cedeu o gol no final da partida.

O zagueiro Albulayhi abriu o placar aos 41 minutos, em jogada de bola parada com participação de Rúben Neves e Milinkovic-Savic. O Al-fayha chegou a ampatar cinco minutos depois, com Sakala, mas o lance foi anulado por impedimento de Onyekuru no início do lance.

Aos 54 minutos, pênalti a favor do Al-Hilal. Mitrovic converteu aos 56 e chegou a 17 gols no campeonato.