Al-Hilal faz proposta de R$ 2 bilhões anuais por Messi

Após as informações da imprensa francesa de que Lionel Messi sairá do PSG ao fim da atual temporada, surge a primeira proposta pelo astro argentino. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Al-Hilal, algoz do Flamengo no Mundial, oferece um valor acima de 400 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) por ano para o craque.

O Al-Hilal quer um nome de peso após a ida de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, seu principal rival no futebol da Arábia Saudita. Apesar disso, a prioridade de Messi é permanecer na Europa.

Ainda de acordo com Fabrizio Romano, Messi rejeitou a primeira oferta oficial do Paris Saint-Germain, por exigir "garantias esportivas". O melhor jogador do mundo teve interesse oficializado pelo vice-presidente esportivo do Barcelona, que revelou contatos com o astro.