Al Ahly supera desfalques, vence Monterrey e pega o Palmeiras no Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Al Ahly será o adversário do Palmeiras na estreia da equipe brasileira no Mundial de Clubes de 2022. A equipe egípcia superou desfalques, venceu o mexicano Monterrey por 1 a 0, neste sábado (5), e avançou à semifinal da competição.

A partida entre Palmeiras e Al Ahly acontecerá na terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), com transmissão da Band. Na outra chave do Mundial, o inglês Chelsea aguarda o vencedor da partida entre Al Hilal (Arábia Saudita) e Al Jazira (Emirados Árabes Unidos), que acontece neste domingo (6).

No ano passado, o Palmeiras perdeu a semifinal do torneio para o mexicano Tigres, o maior rival do Monterrey. Na disputa do terceiro lugar, a equipe paulista foi derrotada pelo Al Ahly nos pênaltis, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar.

Neste sábado, o Al Ahly superou o favorito Monterrey mesmo com desfalques importantes. A equipe egípcia chegou aos Emirados Árabes sem oito jogadores, todos disputando a Copa Africana de Nações.

Somente dois deles desembarcaram no país a tempo de enfrentar o Monterrey: o lateral Ali Maâloul, que estava com a seleção da Tunísia, eliminada nas quartas de final, e o atacante Aliou Dieng, de Mali, também já fora da disputa. Os demais atletas são da seleção do Egito, que na quinta-feira (3), avançou à final da competição.

Em confronto equilibrado, o lateral Hany marcou o único gol do jogo no começo do segundo tempo. O jogador aproveitou rebote do goleiro e chutou forte da entrada da área para abrir o placar.

Em desvantagem, o Monterrey ficou mais tempo no campo de ataque, mas pouco levou perigo ao goleiro do time egípcio. O Al Ahly, por sua vez, levou perigo com contra-ataques rápidos e desperdiçou chances para ampliar o placar.

Derrotado, o clube mexicano dá adeus ao sonho de avançar à decisão pela primeira vez após reforços e esforços financeiros feitos nos últimos anos, sobretudo com o aporte feito por seu maior investidor, a FEMSA.

A multinacional ajudou o time mexicano a investir 76,4 milhões de euros (R$ 455,2 milhões) em reforços para o elenco nos últimos quatro anos, segundo o site Transfermarkt.

Contra o Palmeiras, o Al Ahly tentará chegar à final pela primeira vez. A equipe do Egito tem dois terceiros lugares como seus melhores resultados, obtidos em 2006 e em 2020.