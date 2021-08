Aguirre ganha nova opção para vaga de Lindoso e mantém dúvida no Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Aguirre ganhou uma nova opção para o jogo contra o Atlético-GO, domingo (29), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mauricio está de volta aos treinos do Internacional após se recuperar de lesão. O meio-campista, de cara, se candidata a entrar no time e aumenta as dúvidas para substituição de Rodrigo Lindoso.

O volante está suspenso em razão do terceiro cartão amarelo. A primeira alternativa para a vaga na equipe é Johnny, que poderia manter a ideia tática estabelecida pela comissão técnica.

Mas há outras opções, como a colocação de Boschilia centralizado, a exemplo do que houve em parte do jogo contra o Santos. Apesar de ser originalmente meia, o jogador é considerado apto a realizar a função pelo treinador uruguaio.

Mauricio surge como terceira via. Seu ingresso no time titular poderia ocasionar mudança no posicionamento de Edenilson ou Patrick. Qualquer um dos dois poderia fazer a função de Lindoso, com o ex-jogador do Cruzeiro atuando aberto por um dos lados.

Já a possibilidade de Mauricio atuar centralizado é pequena, pois isso deixaria Rodrigo Dourado como responsável exclusivo pela marcação na frente da zaga e enfraqueceria o setor.

O Colorado tem a semana livre para treinamentos até o jogo, marcado para o estádio Antônio Accioly, às 18h15 (de Brasília). Com 22 pontos, o time gaúcho ocupa o 10º lugar na classificação.