Aguero faz aposta certeira e ganha R$ 45 mil em 15 minutos de Real e City

O lucro veio aos 15 minutos de jogo. O ex-atacante apostou que a partida teria mais de dois gols. Aos 14 minutos, Rodrygo virou o jogo para o Real Madrid, depois de o time espanhol sair atrás no marcador com menos de um minuto.

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Kun Aguero, ídolo do Manchester City, ganhou cerca de R$ 45 mil com uma aposta na partida do clube inglês contra o Real Madrid, nesta terça-feira (9), na Liga dos Campeões da Europa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.