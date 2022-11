Agüero, ídolo da Argentina, tem que aguentar festa de brasileiros em voo para o Qatar

A Argentina estreia no Qatar na próxima terça-feira (22), às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita. México e Polônia fecham o Crupo C.

Sem jogar profissionalmente desde o ano passado, após descobrir um problema cardíaco, Agüero, de 34 anos, viaja como parte da delegação argentina para o torneio. Ele participou de três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018) com o grupo, além da conquista da Copa América (2021). O ex-atacante sonhava em ganhar a Copa.

