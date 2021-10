Agüero estreia, Coutinho marca e Barcelona vira contra o Valencia

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Barcelona levou um susto com um gol relâmpago, mas conseguiu virar e vencer o Valencia por 2 a 1 nesta tarde de domingo (17), em jogo pelo Campeonato Espanhol. Em dia de estreia de Agüero e gol de Philippe Coutinho, a equipe da casa viu o Valencia sair na frente com Gayà, mas virou ainda no primeiro tempo com Ansu Fati e Memphis Depay. Nos acréscimos, o brasileiro liquidou a partida.

O resultado deixou o Barça com 15 pontos na sétima colocação, a cinco da Real Sociedad, atual líder, e a dois do Real e Atlético de Madrid. A vitória veio em um momento de bastante questionamento para Ronald Koeman, que ainda terá pela frente o Dínamo de Kiev (quarta, pela Champions) e o clássico contra o Real, no domingo. Com a derrota, o Valencia fica com 12 pontos e dormirá na nona colocação.

Pela primeira vez na temporada, Kum Aguero foi relacionado para uma partida do Barça. Com a camisa 19, ele começou no banco e entrou nos últimos sete minutos de jogo. Pouco tempo, mas o suficiente para animar o torcedor quando pegou na bola.

Partida

Gayà abriu o placar aos 4 minuntos de jogo ao soltar uma bomba de fora da área sem chances para Ter Stegen. Em outro golaço, o Barça respondeu rápido com Ansu Fati, aos 12, em um tapa com curva da entrada da área. Aos 40, Memphis Depay converteu o pênalti sofrido por Ansu Fati e virou o jogo. Na etapa final, Coutinho fechou a conta com um gol aos 39 minutos, depois de ficar totalmente livre dentro da pequena área.