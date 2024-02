Água Santa vence Mirassol e assume a vice-liderança do Grupo B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Água Santa venceu, de virada, o Mirassol neste sábado (3) por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no estádio do Canindé.

Lucas Gazal abriu o placar no primeiro tempo. Já Água Santa conseguiu virar o placar no com gols de Bruno Xavier e Thiaguinho.

A vitória do Água Santa levou a equipe aos sete pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo B, mas pode ser ultrapassada pela Ponte Preta e Guarani no jogo deste domingo.

O Mirassol fica nos seis pontos e permanece na liderança do Grupo C. Em sua chave, o time pode ser ultrapassado caso o Inter de Limeira (4) e Bragantino (4) vençam os seus jogos. O Corinthians, com três pontos, pode igualar, caso derrote o Novorizontino neste domingo.

Na sexta rodada do campeonato, o Água Santa visita o São Paulo, na quarta-feira, às 21h35, no Morumbi. No dia seguinte, o Mirassol recebe o Santo André, às 19h, no estádio Maião, em Mirassol.