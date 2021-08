'Agora é entrar com a faca nos dentes pelo bronze', diz Bruninho após derrota

"Tem mérito dos caras também, não dá para agente colocar tudo nas nossas costas, e é claro que isso, de certa maneira, influencia para depois. Mas, mesmo assim, acho que a equipe no quarto set foi valente, lutou. Faltou alguma coisa. Acho que o nosso saque não entrou tão bem no quarto set, isso acabou atrapalhando um pouco também. Eles foram mais felizes e ganharam", completou.

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota para o Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 1 na semifinal das Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (5), Bruninho disse que a seleção brasileira tem que se recuperar para levantar o astral na disputa pela medalha de bronze. O capitão do Brasil no vôlei masculino ainda analisou a atuação do time contra os russos.

