Agora com reforços, Botafogo-SP tenta desencantar no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP busca sua primeira vitória no Paulista em duelo com o Guarani às 16h45 desta quinta (4), após ter arrancado um empate do São Paulo em pleno Morumbi, em que o time de Ribeirão Preto tinha uma série de desfalques e precisou apostar em garotos. "Foi incrível", resumiu o técnico Alexandre Gallo. Agora, a equipe estará reforçada, com chance de estreia do atacante Rafael Marques, ex-Palmeiras. Os bugrinos, por sua vez, devem ter escalação parecida com a da derrota para o Ituano na estreia, mas sem Bruno Sávio, vetado pelo departamento médico.

Ainda em construção, Ituano já mira segunda vitória no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embalado pela vitória mais expressiva da rodada inicial do Paulista, um 3 a 0 sobre o Guarani fora de casa, o Ituano recebe o São Bento às 15h desta quinta (4), no Novelli Júnior. Em meio à empolgação, a equipe rubro-negra ainda tenta ganhar entrosamento, já que, só na estreia, viu oito reforços debutarem. "Ficamos muito contentes pelo entendimento e maturidade demonstrados", disse o técnico Vinicius Bergantin. O adversário, que vem de derrota para o Mirassol, também tenha ganhar corpo enquanto anuncia novidades: em Itu, terá mais quatro recém-inscritos.

Ponte tenta triunfo para minimizar frustração de empate no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta tenta evitar qualquer frustração com o empate obtido na rodada inicial do Paulista, em que chegou a sair na frente contra o Novorizontino, e já mira uma vitória sobre o Santo André às 19h desta quinta (4), em casa. "Vamos focar para que sejam quatro pontos em duas rodadas, o que é excelente", disse o técnico Fábio Moreno. Assim, ele manterá a escalação da estreia, a depender dos testes de Covid-19. A previsão é de jogo duro, já que o rival do ABC Paulista também busca sua primeira vitória e mostrou força no recente empate com o Santos.