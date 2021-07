Ágatha e Duda estreiam com vitória sobre argentinas em Tóquio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As brasileiras Ágatha e Duda superaram um mau início de partida para vencer as argentinas Gallay e Pereira, nesta sexta-feira (23, horário de Brasília), em sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio. Elas estiveram quatro pontos atrás no primeiro set, mas triunfaram por 2 a 0, parciais de 21/19 e 21/11.

Demonstrando algum nervosismo no começo do duelo, as favoritas cresceram e impuseram sua qualidade claramente superior. Após uma primeira parcial equilibrada, a segunda foi dominada com tranquilidade.

Antes de Ágatha e Duda, Alison e Álvaro também tinham confirmado sua condição de favoritos diante de uma dupla argentina.

Elas voltarão à quadra na terça-feira (27), às 10h (de Brasília), contra as chinesas Wang e Xia. Na última partida da fase de grupos, enfrentarão as canadenses Bansley e Brandie, na quinta (29), às 9h (também de Brasília).