Afundado em dívidas, São Raimundo desiste da Série A do Barezão de 2024

Com a decisão, o São Raimundo está automaticamente rebaixado para a Série B do Estadual. O clube conquistou o acesso para a Série A de 2024, sendo o vice-campeão da Série B deste ano.

"O São Raimundo, esse ano de 2024, não vai disputar a nossa Série A do estadual. Eu assumi o clube com muitas dívidas trabalhistas que estão travando o clube de conseguir patrocínio e umas dívidas muito altas que o clube, no momento, não tem condições de sancionar. Vamos fazer todo o possível para o ano que vem a gente monetizar o clube para, em 2025, o São Raimundo entrar com tudo, com vontade de disputar a Série B para chegar na Série A", disse Josimar.

Manaus/AM - O São Raimundo não disputará a Série A do Campeonato Amazonense de 2024 - o Barezão. A decisão foi anunciada pelo presidente do clube, Josimar Alves, neste domingo (3).

