Adversários em campo, ucranianos de City e Everton se abraçam antes do jogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à invasão da Ucrânia pelo exército russo, os ucranianos Zinchenko, do Manchester City, e Mykolenko, do Everton, protagonizaram uma cena emocionante durante o aquecimento para a partida entre suas equipes neste sábado (26). Os defensores atravessaram metade do campo para se abraçar.

Além de adversários no Campeonato Inglês, os jogadores são companheiros na seleção ucraniana. Ambos foram aplaudidos pelos torcedores presentes no Goodison Park, estádio do Everton, que recebe o jogo válido pela 27ª rodada da competição nacional.

O Manchester City entra na rodada na liderança do torneio, com 63 pontos, três a mais que o vice-líder Liverpool, que também tem 26 jogos. A diferença para o terceiro colocado, o Chelsea, é de 13 pontos.

Já o Everton vive situação delicada na competição. A equipe de Liverpool está na 16ª colocação, com 23 pontos em 24 jogos. São apenas dois pontos a mais que o Burnley, 18º e primeiro da zona de rebaixamento.