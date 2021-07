Adversário de Italo na semifinal voltou a surfar após sofrer lesão cerebral

Adversário de Italo Ferreira na semifinal do surfe masculino nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta terça-feira (27), Owen precisou reaprender a andar. Em 2015, enquanto treinava, a lesão o afastou de si mesmo. Sequer conseguia andar direito dentro de casa. Queria surfar a todo custo, mas os amigos tiveram de esconder as pranchas. Não conseguia e não entendia aquela lesão – como poderia incapacitá-lo se não tinha marcas, cortes?

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Owen Wright pega a prancha, entra na água e rema até uma onda. Ele dropa, pontua e comemora. Mas volta e refaz o movimento. Para um surfista, nada disso soa repetitivo. Para o australiano, é como reconectar pontos do cérebro que um dia foram perdidos no dia em que sofreu uma lesão traumática após ser atingido por uma onda.

