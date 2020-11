Adiamento dos Jogos Olímpicos devido à pandemia vai custar bilhões

O adiamento de um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio devido à pandemia do novo coronavírus vai custar aproximadamente US$ 2 bilhões, o equivalente a R$ 10 bilhões, de acordo com o Estadão.

Inicialmente, a realização do evento estava estimado em US$ 12,6 bilhões (R$ 67 bilhões), no entanto, o valor dobrou e mais da metade se refere ao dinheiro público. O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse que iria contribuir com cerca de US$ 650 milhões (R$ 3,4 bilhões) para cobrir alguns dos gastos adicionais referentes à prorrogação do evento.

Ainda de acordo com a publicação, os organizadores do evento travam uma luta para convencer os patrocinadores e o cético público japonês de que os Jogos Olímpicos podem ser realizados com segurança ainda em meio a uma pandemia que gerou uma crise sanitária em todo o mundo.

A previsão é que a Olimpíada seja realizada entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, seguida pelos Jogos Paralímpicos, a partir de 24 de agosto. O evento envolve cerca de 15.400 atletas e milhares de pessoas que trabalham no megaevento, entre árbitros, funcionários, seguranças, patrocinadores e jornalistas de todo o mundo.