Aderbal Lana destaca união e esforço do elenco por vitória do Princesa

Manaus/AM - Após três rodadas, o Princesa do Solimões voltou a vencer na Série D do Brasileiro por 2 a 1 sobre o Trem, no domingo (25), no Gilbertão. Na opinião do técnico Aderbal Lana, foi fruto do empenho dos jogadores.

“Foi importante para mim. Não para o torcedor. Foi importante para o clube. Os que entraram, os que mudaram de posição, fizeram a coisa acontecer. Então isso é o grupo que acredita neles e está correndo atrás”, disse, segundo o GE.

Com a vitória, o Princesa chegou aos 13 pontos e fica na quinta colocação do grupo 1 da Série D do Brasileiro, a um ponto do Humaitá-AC, que é o quarto colocado e primeiro da zona de classificação para a segunda fase. E a vitória foi importante par ao clube e mostra o quanto o grupo está unido.