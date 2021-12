Ademir faz dois, América-MG bate o São Paulo e vai à Libertadores pela 1ª vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG vai disputar a primeira Libertadores de sua história em 2022. Em noite inspirada de Ademir, que fez dois gols, o Coelho venceu o São Paulo, na noite desta quinta-feira (9), na Arena Independência, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou sua vaga na fase preliminar da competição continental.

O resultado leva o time de Belo Horizonte aos 53 pontos, na oitava colocação, que rende ao clube a sua estreia no principal torneio da América do Sul. Já a equipe de Rogério Ceni permanece com 48 pontos, na 13ª posição, e fica com a vaga na Copa Sul-Americana.

Melhor nome da primeira etapa, o camisa 10 do América-MG foi responsável pelas principais chances do Coelho, levando perigo à meta de Tiago Volpi. Aos 13 minutos do segundo tempo, logo após perder oportunidade clara, foi acionado mais uma vez e não desperdiçou, abrindo o placar. Aos 17, foi às redes novamente após driblar Volpi e chutar para o fundo do gol.

O América foi superior ao São Paulo do início ao fim da partida, criando ótimas oportunidades com Juninho, que parou em Tiago Volpi, e Ademir, que havia perdido ótimas chances até o início do segundo tempo. Com a pressão, o Coelho comemorou sua vaga na Liberta graças aos dois gols do camisa 10 na etapa final.

Depois de ampliarem o placar, os donos da casa administraram o resultado e garantiram o oitavo lugar na Série A. Ainda deu tempo dos donos da casa quase marcarem o terceiro nos acréscimos, quando Fabrício Daniel chutou na trave, e, na sequência, Marcelo Toscano parou em ótima defesa de Tiago Volpi.

O Tricolor de Rogério Ceni até começou bem a partida, que estava equilibrada nos primeiros minutos, e gerou boas chances. No entanto, a equipe pecou na pontaria e foi punida na etapa final. Com o revés no placar, os são-paulinos tentaram reagir, mas levaram pouco perigo a Matheus Cavichioli.

ADEMIR DECIDE

Após um primeiro tempo sem gols, o América abriu o placar aos 13 do segundo tempo, com Ademir. O camisa 10 ampliou para o Coelho, aos 17 minutos.

Em sua despedida pelo Coelho, o atacante Ademir fazia uma ótima partida em Belo Horizonte, diante da torcida americana. Porém, até o segundo tempo o camisa 10 perdeu boas oportunidades de marcar e sofria para balançar as redes e confirmar a vaga do time na próxima Libertadores. A insistência e boa atuação foram premiadas com os dois gols, que vieram em um intervalo de quatro minutos na etapa final. O próximo reforço do Atlético-MG foi o melhor em campo no Independência.

PIOR PONTUAÇÃO DO SÃO PAULO

Até esta edição do Campeonato Brasileiro, as piores pontuações do São Paulo na competição tinham sido em 2013 e 2017, quando o time tricolor fez 50 pontos. Em 2021, com o resultado em Belo Horizonte, a equipe fechou sua nova pior campanha no torneio, com 48 pontos.

Se quisesse a difícil vaga na Libertadores, o São Paulo precisaria ganhar do América e ganhar com o tropeço de quatro rivais diretos. Eles até colaboraram - o Ceará perdeu e Inter e Santos empataram -, mas o Tricolor sofreu em Belo Horizonte e voltará para casa com sua 12ª derrota no Brasileirão. Entre as quatro equipes que disputavam a vaga, somente o Atlético-GO venceu na rodada.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e João Paulo (Alan Ruschel); Zé Ricardo (Juninho Valoura), Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Fabrício Daniel) e Zárate (Marcelo Toscano). T.: Marquinhos Santos

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Diego Costa (Marquinhos), Bruno Alves e Léo; Igor Vinícius, Gabriel, Igor Gomes e Reinaldo (Welington); Juan (Vitor Bueno), Rigoni e Calleri. T.: Rogério Ceni

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Zé Ricardo (América-MG), Marquinhos Santos (técnico - América-MG) e Ricardo Silva (América-MG); Diego Costa (São Paulo) e Gabriel Neves (São Paulo)

Gols: Ademir (América-MG), aos 13 e aos 17 minutos do 2º tempo