Acusado de importunação sexual, esgrimista não pode entrar na Vila Olímpica

"Agora temos que lidar com as consequências de ter um predador na equipe e, ao mesmo tempo, competir no maior evento de nossas vidas. E eu acho que é uma posição muito injusta para nos colocar", disse a atleta, cujo nome não foi revelado

Hadzic chegou a entrar com um recurso contra essa decisão, mas toda a equipe de esgrima dos Estados Unidos assinou uma carta exigindo que as medidas fossem mantidas. Ao BuzzfeedNews, uma das atletas que integra a equipe afirmou que "ele tem sido protegido" durante todo este tempo.

