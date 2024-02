Acusado de estupro, julgamento de Daniel Alves acontece nesta segunda em Barcelona

O julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de agressão sexual por uma mulher em Barcelona, começa nesta segunda-feira (5), com previsão de término para quarta-feira (7).

De acordo com o Uol, para o primeiro dia de julgamento, está programada a prestação de depoimentos da mulher que acusa o jogador, juntamente com uma amiga e uma prima que a acompanhavam na noite de 30 de dezembro de 2022, data em que a denúncia foi feita.

Além dessas três mulheres, serão ouvidos dois garçons da boate Sutton e o porteiro da discoteca, responsável por acionar o protocolo de defesa às vítimas de agressão sexual naquela noite. O primeiro dia também contemplará um momento de considerações iniciais, no qual o Ministério Público espanhol, a acusação e a defesa do brasileiro terão a oportunidade de se manifestar.

Desde o início do caso, Daniel Alves apresentou quatro relatos diferentes do que ocorreu naquela noite. Inicialmente, afirmou não conhecer a mulher; depois, declarou ter estado com ela no banheiro, mas negou que algo aconteceu. A terceira versão sugeriu que entre os dois houve apenas sexo oral. Em abril de 2023, Alves apresentou uma nova versão, admitindo que houve penetração, mas com consentimento.

Ainda de acordo com o UOL, durante o julgamento, a defesa de Daniel Alves pretende apresentar uma quinta versão: alegando que o jogador estava embriagado na noite do crime e que não se lembraria do que aconteceu.