Acusado de estupro, Daniel Alves deu três versões diferentes sobre o caso

Acusado de estupro por uma jovem de 23 anos, Daniel Alves deu três versões do caso em depoimento às autoridades da Espanha. O jogador está preso desde sexta-feira (20) sem direito a fiança.

Segundo o jornal "El País", Daniel Alves mudou as versões. Primeiro ele negou a relação sexual ou qualquer encontro com a mulher. A fala foi deita em uma entrevista no canal espanhol "Antena" quando o caso se tornou público.

Já no depoimento teria dito que estava no banheiro quando a mulher entrou, mas que não teve contato nenhum com ela. Em um terceiro momento, o jogador admitiu que fez sexo com a jovem, mas afirmou que a relação foi consensual.

O crime teria ocorrido em dezembro em uma boate de luxo de Barcelona. A mulher alega que o jogador colocou a mão por baixo de seu vestido sem consentimento e posteriormente, no banheiro do estabelecimento, ele a obrigou a fazer sexo com ele.