Abner Teixeira estreia com vitória no boxe e avança para as quartas em Tóquio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abner Teixeira estreou com vitória nas Olimpíadas de Tóquio. O boxeador de Osasco enfrentou na manhã desta terça-feira (27) o britânico Cheavon Clarke pelas oitavas de final da categoria peso pesado e venceu o combate por decisão dividida dos árbitros.

Nas quartas, Abner terá pela frente o jordaniano Hussein Iashaish. A luta está marcada para as 7h30 (de Brasília) do dia 30.

Clarke foi mais ofensivo no primeiro round, se expondo mais nos golpes e forçando Abner a se defender. O brasileiro conseguia acertar mais golpes no contra-ataque, mas três dos cinco jurados entenderam que a vitória no round foi do britânico.

Fazendo jus ao apelido "canhoteiro", Abner partia para cima de Clarke com a esquerda, principalmente para encaixar o segundo golpe das combinações. Os jurados observaram essa tendência e foram maioria a favor do brasileiro no segundo round.

O terceiro e último assalto foi mais travado, o que exigiu intervenção do árbitro em três ocasiões. Clarke acertou mais cruzados na reta final do round, mas não foi o bastante para reverter a vitória de Abner na decisão dos juízes.

Surgido de um projeto social em Sorocaba, Abner, de 24 anos, está em sua primeira Olimpíada. Em 2019, ele foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima.