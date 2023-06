Abertas inscrições para programa Futevôlei nos Bairros na zona Sul de Manaus

Manaus/AM - O Parque das Araras, construído entre as avenidas Leonardo Malcher e Tarumã, na zona Sul, será o novo núcleo do projeto Futevôlei nos Bairros. O espaço construído pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) conta com aulas gratuitas de futevôlei.

Estão sendo destinadas 90 vagas para atletas de 8 a 17 anos, no projeto que é integrado ao Programa de Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). As aulas de futevôlei acontecem de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h, para a comunidade na zona Sul.

Os pais interessados em matricular o seu dependente, deverão comparecer no novo núcleo de segunda a quinta-feira das 17h às 19h com os seguintes documentos: cópia de RG do aluno e responsável, uma cópia do CPF do aluno e responsável, uma declaração escolar, uma foto 3x4 e uma cópia do comprovante de residência.