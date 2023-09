Abertas inscrições para Maratona Internacional de Manaus

Manaus/AM - A Maratona Internacional de Manaus de 2023 tem data para ocorrer. A competição está marcada para o dia 15 de outubro, dentro das ações de comemoração do aniversário da cidade, com largada na Ponta Negra, na zona Oeste.

Além da prova principal, com 42k, a maior corrida de rua da região Norte do Brasil também terá disputas nos 21k, 10k e 5k. No percurso, os corredores passarão por pontos turísticos e importantes da capital do amazonense, como a ponte Jornalista Phelippe Daou, o Teatro Amazonas, a Arena da Amazônia e outros locais simbólicos.

A edição de 2022 contou com mais de 5 mil participantes de todos os cantos do mundo, somando as quatro distâncias. Para este ano, a expectativa é que o número chegue perto de dobrar.

Incrições

As últimas vagas para participar podem ser garantidas no site www.maratonademanaus.com.br . Os atletas têm a oportunidade de aplicar o cupom RETAFINAL25 e realizar a inscrição com 25% de desconto.