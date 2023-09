Aberta 23ª edição das Olimpíadas da Terceira Idade em Manaus

Manaus/AM - O prefeito David Almeida, realizou, na noite dessa terça-feira (26), a abertura oficial da 23ª edição das Olimpíadas da Terceira Idade, evento realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME). A programação aconteceu no ginásio Nininberg Guerra, localizado no São Jorge, zona Centro-Oeste.

A ação da gestão municipal visa promover uma integração entre as pessoas da terceira idade, utilizando o esporte como ferramenta socioeducativa, como destacou o prefeito David Almeida.

“Esta é a abertura da 23ª edição da Olimpíada da Terceira Idade de Manaus. Parabenizo a equipe da FME, aos 31 núcleos envolvidos de Manaus e do interior. Isso faz com que a gente possa oferecer para essas pessoas essa grande festa e que elas se sintam acolhidas. A prefeitura estende a mão para que eles possam fazer da prática esportiva a melhoria da qualidade de vida que eles tanto precisam”, afirmou Almeida.

Ao todo, serão mais de 2.500 atletas divididos em 31 grupos da capital amazonense e de municípios adjacentes. Os locais de competição serão os seguintes: Parque Municipal do Idoso. Vila Olímpica de Manaus, Clube do Trabalhador e núcleo Ninimberg Guerra. Todos abertos ao público em geral.

O tema deste ano é “A tecnologia a serviço da terceira idade”. Para o diretor-presidente da FME, Alexandre Maciel, essa competição é uma ótima oportunidade para que os idosos possam competir representando os seus grupos.

“De hoje, a partir da abertura, até o dia 4 do mês de outubro, vamos ter em vários pontos da cidade, no CEL do Coroado, no CEL Zezão, na própria sede da Secretaria de Esportes do Estado, várias competições como vôlei, natação. Todos os idosos vão poder participar representando o CEL que ele faz parte e ganhando as suas medalhas”, explicou o diretor-presidente.

As disputas vão até o dia 4 de outubro, nas seguintes modalidades: gerontovoleibol, tênis de mesa, boliche, lance livre na cesta, taco no disco, lançamento ao alvo, jogo de argolas, natação, dominó, jogo de malha, chute a gol, futpênalti, bocha, atletismo e concurso de dança, além do baile de encerramento.

