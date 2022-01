Abel vê tempo como aliado para mudar esquema do Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Fluminense para o Bangu na estreia do Campeonato Carioca, na última quinta-feira (27), inesperada após o investimento do clube no mercado, faz Abel Braga já ter de administrar uma pressão inicial.

O treinador indica ver o tempo como aliado neste processo. Contudo, isso é algo raro no apertado calendário da equipe tricolor, que, às 18h deste domingo (30), já volta a campo para enfrentar o Madureira, com a missão de apagar a atuação na estreia e conseguir uma vitória à altura da expectativa da torcida.

Dos oito reforços na janela —grande parte com status de titular—, quatro iniciaram o duelo com o time alvirrubro: Felipe Melo, Cristiano, Nathan e Willian Bigode. Neste cenário, o comandante tenta dar entrosamento e implementar um novo esquema de jogo, com 3-5-2, a um elenco que até dias atrás estava ganhando peças e atuou no 4-3-3 na última temporada, opção usada no segundo tempo contra o Bangu e que fez o time melhorar, como o próprio treinador admitiu.

O período de treinamento até o primeiro compromisso em 2022 foi lembrado pelo comandante na coletiva pós-jogo, inclusive o do adversário, e a preparação dos reforços. O grupo tricolor se reapresentou no dia 10 e o último jogador de linha a ser anunciado foi o lateral-esquerdo Cristiano, no dia 14.

"Nós temos jogadores para usar esse tipo de situação [3-5-2]. Não podemos achar que está tudo errado porque perdemos um jogo. Não é por aí. A gente entende toda impaciência, toda essa loucura que está passando o torcedor tricolor. Mas as coisas não acontecem por acaso", disse.

"Estou muito contente com o que temos, e isso muda, vai mudar. Já esperamos que possa mudar no domingo. Não estou satisfeito, mas o torcedor tem que entender um pouquinho que o segundo tempo foi de muita superação, principalmente pelo tempo de treino", apontou.

Na última passagem pelas Laranjeiras, entre 2017 e 2018, Abel já havia implementado um esquema com três zagueiros, mas com outra proposta, uma vez que utilizou jogadores de origem na última linha defensiva. À época, questionado sobre a escolha, citou a experiência e minimizou as cobranças.

"Quis sair um pouco da mesmice e vou ser sincero, acho que outros treinadores gostariam de fazer isso, mas a juventude de alguns é um preço alto que paga. Estive falando com o pessoal, mas já não estou mais no momento da idade de sentir o peso nas costas. Eu vou fazer o que tenho de fazer. Eu estou fazendo o meu melhor, o melhor para a minha equipe e para o meu clube. Por isso tenho essa identidade onde passo, onde trabalho", afirmou, no início de 2018.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (30)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano