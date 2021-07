Abel poderá treinar com todo o elenco do Palmeiras em até dez dias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira está a mais ou menos dez dias de poder contar com todo o elenco do Palmeiras na Academia de Futebol, caso Brasil, Uruguai, Paraguai ou Colômbia cheguem à final da Copa América. O próximo dia 10, quando ocorrerá a decisão, pode ser a data do último compromisso de Weverton, Gustavo Gómez, Viña e Borja com suas seleções até a próxima convocação.

Mas o prazo pode ser ainda menor. Já é sabido que ao menos um dos quatro jogadores estará nas semifinais da competição, na próxima terça-feira (6), pois a Colômbia de Borja e o Uruguai de Viña se enfrentam no sábado (3) por uma das vagas. Desse modo, na melhor das hipóteses para o Palmeiras, os seus quatro jogadores no torneio já podem estar livres no início da semana que vem. E um deles, ao menos, já estará liberado no final de semana.

Em caso de algum dos quatro chegar à final, porém, é de se imaginar que os jogadores que estiverem na decisão demorem um pouco mais para se apresentarem —por isso, o prazo estendido em relação à data da final, que ocorre em nove dias.

Nesta quinta (1º), Abel já recebeu no centro de treinamentos Dudu e o zagueiro Pedrão, que retornaram de empréstimos ao Al-Duhail (CAT) e ao Nacional (POR), respectivamente.

Se para trabalhar com todos os jogadores falta pouco, para poder escalá-los, no entanto, o prazo é um pouco mais longo. Isso porque Dudu, Borja e Pedrão só poderão atuar a partir de agosto, quando será reaberta a janela de transferências de jogadores provenientes do exterior.

Além disso, o atacante Gabriel Veron, em parte final de transição física, já está treinando com o grupo, mas sua liberação para os jogos oficiais ainda não está definida —se discute a possibilidade de que isso demore quase um mês.

Pelo Brasileiro, o primeiro compromisso do Palmeiras após 1º de agosto será no dia 8, contra o Fortaleza, no Allianz Parque. Já as quartas de final da Libertadores, caso o Palmeiras passe pela Universidad Catolica (CHI) nas oitavas, acontecerão em 11 e 18 de agosto.

Enquanto aguarda, o Palmeiras não tem pressa para definir a situação de Miguel Borja, até por conta da Copa América. O jogador segue na mira do Junior (COL), mas os colombianos ainda não formalizaram uma proposta oficial por sua contratação. O time alviverde não vai mais aceitar emprestar o jogador à equipe.

Nas últimas semanas, emissários do clube colombiano chegaram a mencionar a possibilidade de adquirir 50% dos direitos do jogador por US$ 3,5 milhões. O Palmeiras, porém, trabalha com valores a partir de US$ 4,5 milhões para uma transação do tipo. Mas, de todo modo, a proposta nunca veio.