Abel foi amuleto? Técnico do Palmeiras visitou a Haas antes de pole inédita

SÃO APULO SP uoL-FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, é fã declarado de automobilismo e acabou se tornando, nesta sexta-feira (11), o "amuleto" da escuderia Haas na surpreendente conquista da pole position para a corrida sprint — Kevin Magnussen anotou o melhor tempo do treino classificatório do GP de São Paulo.

Momentos antes da sessão que consagrou o dinamarquês, o treinador português passeou pelo paddock do autódromo de Interlagos e entrou justamente no box da escuderia mais rápida do treino classificatório.

Abel chegou ao local no início da tarde e esteve ao lado, entre outros, do piloto palmeirense Pietro Fittipaldi, que é reserva da Haas.

Em visita de cerca de dez minutos, o técnico conheceu os bastidores da equipe norte-americana -que parece ter "incorporado" o DNA vencedor do português, já que a pole de Magnussen é a primeira da história da escuderia, considerada por muitos como "café com leite" no grid da Fórmula 1.

O feito aconteceu na esteira de uma bandeira vermelha causada por George Russell, da Mercedes, fato que gerou a paralisação da etapa. Naquele momento, o dinamarquês liderava com volta de 1m11s674.

Em meio à necessidade de rápidos reparos na pista e ao aumento da chuva, a sessão até recomeçou, mas nenhum piloto arriscou danificar o carro em prol de uma volta rápida para bater o tempo do dinamarquês.

Além da Haas, Abel Ferreira também esteve no box da McLaren, escuderia de Lando Norris — que esteve no Allianz Parque para acompanhar a vitória do Palmeiras sobre o América-MG na última quarta-feira. O britânico terminou na 4ª colocação, atrás de Magnussen, Max Verstappen (Red Bull) e Russell.

O sprint, que define o grid de largada da corrida de domingo (13), acontece neste sábado (12) a partir das 16h30 (de Brasília).