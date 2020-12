Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, testa positivo para a Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Abel Ferreira testou positivo para a Covid-19, após a rodada de exames realizada nesta quinta-feira (3). O técnico do Palmeiras deixou a Academia de Futebol, onde mora, e já está isolado em um hotel na cidade de São Paulo (SP), sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O Palmeiras passou no último mês por um surto que infectou mais de 20 jogadores, além de seu auxiliar técnico João Martins. No momento, os atletas em quarentena por conta da doença são Marcos Rocha e Renan.

Com isso, a tendência é de que o auxiliar Vitor Castanheira comande a equipe no clássico de amanhã (5), contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Quando Abel foi suspenso, ele foi seu substituto. O time faz o último treino hoje (4), às 16h.

Há um mês no Brasil, Abel recebeu no começo da semana uma proposta para deixar o Palmeiras e ir para o Al Rayyan, do Qatar. O time ofereceu salário de cerca de R$ 1,6 milhão por mês, o dobro do que recebe no Brasil. Após uma conversa com a diretoria alviverde, porém, ele decidiu dar sequência ao acordo que firmou recentemente.