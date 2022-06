Abel Ferreira prevê 'dor de cabeça' para montar a zaga do Palmeiras

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A principal novidade do Palmeiras no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG foi a presença de Luan. O zagueiro voltou a atuar depois de grave lesão na coxa esquerda. A última partida havia sido na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, em fevereiro.

Depois de trabalho especial para recuperar a forma física, Luan teve atuação segura e vira mais uma opção para Abel Ferreira. Os principais concorrentes no setor são Gustavo Gómez, Murilo e Kuscevic.

Gómez, com a seleção paraguaia, e Kuscevic, com a seleção chilena, desfalcaram o Verdão diante do Galo por causa da data Fifa. No entanto, em breve Abel Ferreira deverá ter todos os atletas novamente à disposição, o que lhe renderá uma 'dor de cabeça'.

Além dos zagueiros, o Palmeiras não teve Weverton e Danilo, que estão com a seleção brasileira, e Atuesta, que se juntou aos convocados pela seleção colombiana. Raphael Veiga, um dos destaques alviverdes na temporada, sentiu um incômodo na coxa e saiu logo aos 13 minutos do primeiro tempo no Allianz. Zé Rafael, outro atleta considerado titular, recebeu uma falta dura de Nacho e precisou sair na segunda etapa.

Ainda sem os selecionados, o Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Botafogo na quinta-feira (9), novamente no Allianz, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o vice-líder do campeonato com 16 pontos, atrás apenas do Corinthians, que tem 18.