Abel Ferreira pretende dar chance a Deyverson no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Deyverson é um nome que sempre mexe com a torcida do Palmeiras. De volta após o fim do empréstimo ao Alavés (ESP), o centroavante deve ganhar novas chances no time alviverde sob comando do português Abel Ferreira.

O treinador, que já pediu reforços para a posição, conversou com os capitães do time para "perceber o caráter do homem no seio de grupo" e teve uma resposta positiva sobre o centroavante de 30 anos.

O português, porém, não escondeu que a chance a Deyverson passa também pelo momento financeiro vivido pelo clube, que impossibilitou o Palmeiras de atender a pedidos de reforços feitos por Abel.

"Tenho uma relação fantástica com o presidente e com diretor desportivo, somos verdadeiros uns com os outros. Neste momento temos que fazer contenção [de despesas]. Temos que colocar a parte financeira acima da parte esportiva. Desde que cheguei, esta equipe tem tido uma valorização muito grande do plantel em valor de mercado. É um clube que tem presente e futuro. Deyverson vem dentro dessa linha. É um jogador do clube e já foi muito feliz aqui. Deve estar a ver como a equipe joga, e o grupo vai receber bem, já falei com alguns dos nossos capitães para perceber o caráter do homem no seio do grupo. O treinador dá recurso aos jogadores e eles que fazem acontecer", afirmou em entrevista coletiva.

Deyverson esteve no Palmeiras entre 2017 e 2019, conquistando o Brasileirão de 2018. Foram 100 jogos com a camisa do Verdão e 24 gols marcados. Desde então, o centroavante passou por Getafe (ESP) e Alavés (ESP) por empréstimo, mas somou somente 36 partidas e fez apenas dois gols.