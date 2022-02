Abel Ferreira desiste da ideia de processar Neto após fala polêmica na Band

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, decidiu não seguir com um processo contra o apresentador Neto, da Band. O treinador português e estafe estudavam a medida.

O processo que estava sendo preparado tinha como lastro declarações do ex-jogador sobre a mãe do treinador, proferidas durante o programa "Os Donos da Bola", na quinta-feira (24).

A reportagem apurou que advogados do treinador avaliaram que havia matéria mais do que suficiente para sustentar uma ação, também pelo fato de Neto já ter feito outras declarações passíveis de processo no passado. Abel, no entanto, decidiu não seguir adiante com o processo.

Na edição de sexta (25), o apresentador pediu desculpas ao técnico palmeirense. "O meu amor é uma coisa incondicional. Se você se sentiu ofendido, Abel, eu peço uma pequena desculpa só para você e para sua mamãe. Que, por sinal, sua mãe, que é uma baita mãe, te colocou como treinador. A minha me colocou como jogador. E eu jamais na minha vida, em 20 anos de Band, faltaria com respeito", disse Neto.

O ex-jogador, depois, também afirmou que estuda medidas judiciais contra jornalistas e veículos que tenham interpretado sua fala e seus gestos como ofensivos à família de Abel.

"Não faço o que as pessoas fazem, arco com minhas consequências. E quem falou e escreveu e insinuou vai ter que provar na Justiça. A Justiça é para todos, e meu amor pela minha mãe é o maior do mundo. Como devoto de Nossa Senhora de Aparecida, e o amor que eu tenho por ela, eu jamais, jamais, faria um ato desse", concluiu.

A polêmica teve início quando Neto exibiu e se irritou com um trecho da entrevista coletiva após o empate por 2 a 2 entre Athletico-PR e Palmeiras na quarta (23), pela Recopa Sul-Americana.

Na entrevista, Abel elogia quem fala do "jogo jogado" e diz que até os pais dele opinam sobre o "jogo falado". O português ainda declarou que os "jornalistas falam sobre treinadores sem o curso de treinador"

Neto não gostou da declaração de Abel. "Você é tonto? O que você quer? Que o cara que se formou em jornalismo, que o cara que jogou bola [fale de ciência]? Nós estamos te elogiando. O que você quer? E a imprensa não vai em cima? O jornalista tem que falar de ciência? O ex-jogador não pode falar que você mexeu errado? A sua mãe sabe mais? Sabe fazer bacalhau, sabe fazer cacetinho? A minha mãe sabe de futebol, talvez a sua não saiba", disse na ocasião.

Na sequência, o Palmeiras repudiou as declarações de Neto por meio de nota oficial. O apresentador, por sua vez, rebateu o clube alviverde nas redes sociais em um primeiro momento, negando a ofensa e acusando Abel de ser "desrespeitoso" e "grosseiro" com a imprensa.

Passado o desentendimento, Abel concentra atenções de volta no Campeonato Paulista, pelo qual visitará a Inter de Limeira às 16h deste domingo (27). A partida válida pela nona rodada ocorrerá a três dias do jogo de volta das finais da Recopa Sul-Americana.

O treinador poderá, portanto, poupar algum jogador com maior nível de desgaste visando a disputa pelo título. Se mantiver toda a base titular à disposição, o Palmeiras terá Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Atuesta e Jailson; Rony, Raphael Veiga e Dudu.

Gustavo Gómez, ainda afastado por conta da Covid-19, e Luan, com lesão muscular na coxa esquerda, seguem fora.

Estádio: Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Vinicius Furlan

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Transmissão: Paulistão Play, Premiere e Record TV