Abel fala em Palmeiras 'sólido' no clássico e pede paz no Dérbi de quinta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O português Abel Ferreira deixou o Allianz Parque satisfeito com o que foi produzido pelo Palmeiras na vitória diante do Santos, por 1 a 0, neste domingo (13). O treinador fez questão de falar sobre as qualidades de sua equipe, elogiou a entrega coletiva dos atletas e fez questão de exaltar os feitos dentro de campo. O comandante alviverde também projetou o clássico com o Corinthians, na próxima quinta (17), e pediu paz entre os torcedores.

"Dominamos em todos os níveis. Poderíamos ter ido ao intervalo com dois ou três gols porque criamos para isso, fomos consistentes ao nos defender, mas hoje era um jogo contra uma equipe difícil, com muita história. O importante é que fizemos um jogo sólido e concedemos muito pouco ao nosso adversário. O futebol é isso, é jogar bem, jogar bola e encontrar oportunidades. Vamos continuar a trabalhar", discursou o treinador do Palmeiras em entrevista coletiva.

Enfático em suas respostas, o português voltou a exaltar o trabalho de sua comissão técnica e relembrou a trajetória que construiu no clube e os títulos conquistados com o elenco. Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui e já se preparando para o início da fase mata-mata, Abel deu uma cutucada nos rivais ao dizer que outras equipes têm muito mais obrigação de ganhar o estadual do que o Palmeiras.

"Temos que perceber que o Palmeiras está em um processo contínuo, quando chegamos ao Palmeiras era esta a nossa equipe, o nosso elenco. A maioria está aqui, não houve grandes alterações. Os nossos jogadores são os mesmos de quando chegamos. Tal como eu, os jogadores cresceram dentro do Palmeiras. Somos uma equipe que procura evoluir a cada e temos sequência de trabalho. Já disse e que fique bem claro: há equipes que têm muito mais responsabilidade de ganhar o Paulista do que o Palmeiras. Entramos nesta temporada com a prioridade clara de Mundial e Recopa, o Paulista vem como sequência".

O próximo adversário do Verdão, inclusive, é o rival Corinthians -uma das equipes também apontadas como favoritas ao título do Paulistão. O Dérbi será disputado na próxima quinta, às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, e o treinador fez questão de convocar a torcida para o clássico. Fora do estádio, no entanto, Abel pediu paz e o fim dos conflitos entre palmeirenses e corintianos.

"Sabemos que vai ser um grande Dérbi, espero que seja feito e disputado dentro das quatro linhas. Os nossos torcedores possam respeitar o nosso adversário e que nos ajudem a ganhar dentro das quatro linhas. Fiquem tranquilos, em paz, e que dentro de campo seja um grande jogo. Nós contra eles e vamos jogar para ganhar. Fora, vamos respeitar o nosso adversário. Vamos aqui na nossa casa juntar nossas forças e jogar para ganhar", encerrou o comandante alviverde.