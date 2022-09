Abel e Felipão iniciam guerra fria e evitam dar armas antes da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mistério e discrição. Às vésperas da partida decisiva pela vaga na final da Libertadores entre Palmeiras e Athletico-PR, Abel Ferreira e Felipão resolveram esconder o jogo e evitaram spoilers para impedir que revelações antes da decisão fossem reveladas antes do duelo de volta da semifinal do torneio continental, na terça-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

No jogo de ida, o Athletico-PR venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Alex Santana, e agora joga pelo empate para ir à grande decisão. O time alviverde precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase no tempo normal. Vitória alviverde pela vantagem mínima leva a eliminatória para os pênaltis. Na outra semifinal, o Flamengo está virtualmente classificado à final após golear o Vélez Sarsfield por 4 a 0 na Argentina.

No último teste antes do reencontro, os dois técnicos adotaram estratégias parecidas na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e preservaram grande parte dos titulares. O time alviverde saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, enquanto o clube paranaense bateu o Fluminense por 1 a 0, na Arena da Baixada.

As entrevistas coletivas de Abel e Felipão tiveram, obviamente, o tema Libertadores, mas ambos foram vagos sobre as expectativas para a decisão de terça. Luiz Felipe Scolari, aliás, falou pela primeira vez sobre o jogo de ida, já que não pôde conversar com a imprensa após o duelo em Curitiba por ter sido expulso ao se revoltar com o cartão vermelho dado para Hugo Moura. Por esse motivo, aliás, o veterano de 73 anos será desfalque na área técnica no Allianz Parque, e o volante não poderá atuar.

"Estava bravo, fiquei bravo e continuarei bravo o resto da minha vida com aquela situação porque foi falta no Hugo [antes da expulsão]. Aí vou ficar fora. Está bom? O juiz tem a alternativa de me tirar, me tirou. Mas estarei presente, olhando o jogo, ou pela televisão, que às vezes mostra mais ângulo do que pelo estádio. Lá estarão Paulo Turra, Carlos Pracidelli e Wesley Carvalho, que são meus auxiliares, e farão o melhor", afirmou Felipão, antes de comentar a característica do Athletico-PR e sua identificação com o Palmeiras:

"O Abel sabe muito bem que a equipe do Athletico tem essa filosofia [eficácia no ataque e capacidade defensiva], já trabalhou comigo. Sei como pensa-se no time do Palmeiras. Vamos ver na terça o que vai acontecer", concluiu o experiente técnico.

Do lado do Palmeiras, que busca se garantir na terceira final seguida de Libertadores, a grande dúvida é a presença ou ausência de Raphael Veiga, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida de ida e trabalha para se recuperar a tempo da decisão. Abel não entrou em detalhes sobre a situação do meio-campista.

"Entendo a pergunta e a curiosidade, mas vamos esperar terça-feira. Aí vocês saberão se joga o Veiga, se joga outro. Desde o início do ano disse que esta temporada ia testar nossos limites físicos, então vamos ver o que vai dar. Temos que recuperar bem nossos jogadores. Acredito que temos um time inteiro para poder, na terça-feira, escolher aqueles que vão nos garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final", despistou o português.

Veiga foi a campo no último treino do Palmeiras antes da decisão, nesta segunda-feira (5), aumentando o mistério sobre sua participação.

A boa notícia para o time alviverde é que Gustavo Scarpa, que esteve suspenso na Arena da Baixada, voltará ao time no Allianz Parque. Danilo, punido por dois jogos por causa da expulsão na fase anterior, só retorna numa eventual final da Libertadores.

Portanto, uma possível escalação inicial Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Bruno Tabata (Raphael Veiga ou López); Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

O Athletico-PR, por sua vez, deve ir a campo com Erick no lugar de Hugo Moura. Sem Felipão, o time será comandado interinamente por Paulo Turra, e pode ter como fomação inicial: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (6)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Transmissão: