Abel diz que seleção 'fez mal' a Danilo e cria pacto sobre arbitragem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, afirmou que o fato de Danilo ter sido convocado para a seleção brasileira "fez mal" ao jogador de 21 anos, cria das categorias de base da equipe paulista.

Em entrevista coletiva concedida após a vitória sobre o Santos na noite de hoje pelo Campeonato Brasileiro, o português revelou que teve conversas com a direção paulista assim que o volante foi chamado por Tite, mas que "não manda" nas decisões do clube.

"Sei perfeitamente que os jogadores com 16, 17, 18, 25, 30 anos precisam que nós acreditamos neles. Como é o Lopez, o Rony... temos que ajudar e perceber que esses jogadores trabalham muito e que é normal, em qualquer jogador, passar por fases boas e más. Sobre o Danilo: fez muito mal a ele ter ido à seleção", iniciou Abel ao falar do atleta, que foi expulso no clássico paulista ainda no início do 2° tempo.

"Lembro que tive uma conversa internamente com o clube e expressei minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu quem mando [no Palmeiras]. Ele está passando por uma fase menos boa, isso faz parte", prosseguiu o técnico em seu raciocínio.

Contra o Atlético-MG, demos uma boa resposta, contra o Athletico nem tanto. Mas hoje fizemos o que tínhamos que fazer, seguimos o plano. Depois do gol, fizemos alguns ajustes. Em relação a minha expulsão, vou fazer um pacto: vou deixar de falar dos árbitros, já falei tudo o que tinha que falar, não vale a pena. Sempre que me perguntarem sobre o árbitro, vou evitar a falar. Eles é que mandam, não vale a pena.

Questionado sobre uma possível coincidência entre Danilo e Gabriel Menino, que também entrou em baixa após uma convocação da seleção, Abel classificou a questão como peculiar de atletas brasileiros.

"Já falei diretamente que o brasileiro tem uma qualidade técnica acima da média, mas precisa melhorar na formação individual e pessoal. Ele [Danilo] saiu do campo muito chateado porque sabe que cometeu um erro. Primeiro porque tentou cortar a bola, e depois porque pisou e foi muito bem expulso. Isso faz parte da vida e do crescimento de um jogador: saber lidar com momentos altos e baixos."

Pacto com imprensa

Também expulso da partida após receber dois cartões amarelos por reclamações à arbitragem, Abel firmou o que chamou de "pacto" com a imprensa: não falar sobre a atuação dos juízes.

"Em relação a minha expulsão, vou fazer um pacto: vou deixar de falar dos árbitros, já falei tudo o que tinha que falar. Não vale a pena. Sempre que me perguntarem sobre os árbitros, vou evitar falar. Eles é que mandam, não adianta e não vale a pena", pontuou ele, esclarecendo que tomou o vermelho após duas advertências com amarelo.