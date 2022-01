Abel confirma Endrick fora do Mundial e sugere viagem para a "Disneylandia"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira encerrou os sonhos daqueles que imaginavam o centroavante Endrick, 15, no Mundial de Clubes de Abu Dhabi, no mês de fevereiro. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino pelo Paulistão, ele ironizou: "Em relação ao Endrick, e se o clube achar por bem comprar uma passagem para ele e para a família para a Disneylandia, eu acho bom. Porque é disso que ele precisa, é um menino de 15 anos", disparou o português.

