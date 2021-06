Abel Braga acerta por um ano com time da 1ª divisão da Suíça

O clube ainda listou as principais conquistas de Abel em sua carreira como treinador para "apresentar" o brasileiro aos torcedores, ressaltando as experiências internacionais do carioca na França e nos Emirados Árabes.

No comunicado, a equipe informou que o técnico, que estava desempregado desde que deixou o Internacional, assinou contrato por um ano com opção de extensão por mais um.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.