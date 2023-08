9ª Corrida da Mulher Amazônica está com inscrições abertas em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Com o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), e organizada pelo Instituto Talento Amazônico (ITA), a 9ª Corrida da Mulher Amazônica está com as inscrições abertas até o dia 31 de agosto. A corrida será realizada no dia 3 de setembro.

O evento é filantrópico e cada atleta, ao se inscrever, doa 1 quilo de leite para instituições cadastradas no ITA. A doação do leite está incluída no valor da inscrição.

A prova com trajeto de 7 quilômetros está prevista para largada às 6h, do estacionamento da Sefaz, localizada na av. André Araújo, 150 – Aleixo, com ponto de chegada no mesmo local.

As inscrições são limitadas, no valor de R$ 110 + taxas administrativas, e poderão ser feitas por meio do site https://www.ticketsports.com.br.

Cadeirantes, portadores de deficiência visual e auditiva, e idosos com mais de 60 anos, têm 50% de desconto no ingresso, mediante comprovação de sua condição.