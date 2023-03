A 500 dias das Olimpíadas de Paris 2024, atletas do Amazonas são destaque nacional

Manaus/AM - Os Jogos Olímpicos são a maior manifestação do esporte mundial e, a 500 dias das Olimpíadas de Paris 2024, os atletas amazonenses Bryan Oliveira, Sabrina Gama, Pedro Nunes, Caio Arcos e Luis Tamayo, que buscam uma vaga nas Olimpíadas, foram destaques em competições nacionais. Os esportistas fazem parte do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris, lançado pelo governador Wilson Lima, e vêm alcançando resultados expressivos no cenário internacional.

“Quando temos atletas amazonenses conquistando títulos, sabemos que o nosso trabalho está no caminho certo. Por isso, o Governo do Amazonas tem dado todo suporte necessário para que esses jovens tenham condições de conseguir uma vaga e levar a bandeira do estado até as Olimpíadas”, disse o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira.

No wrestling, seis atletas se destacaram na Copa Brasil Aline Silva, em São Paulo (SP). Bryan Oliveira, Sabrina Gama, Avril Karoline e Maik Ibson garantiram o ouro. E os atletas Vitor de Lima e Viviane Bentes foram bronze.

Membro do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris, Bryan Oliveira garantiu a classificação para o Pan-Americano Sênior, em Buenos Aires, na Argentina. “Estou feliz por estar integrando novamente a Seleção Brasileira em competições internacionais. Isso é fruto do trabalho junto ao Governo do Amazonas que está nos ajudando a realizar esse sonho de entrar nas Olimpíadas de Paris de 2024”, destacou Bryan.

A competição garantiu a vaga da atleta Sabrina Gama como a segunda representante no Pan-Americano Sênior de Buenos Aires, em maio. Os atletas Maik Ibson e Avril Karoline também subiram ao pódio para receber a medalha de ouro, e garantiram vaga no Pan-Americano Sub-17, que acontece no México, em junho.

Atletismo

Promessa para as Olimpíadas de Paris, Pedro Nunes participou no sábado (11/03) do Troféu São Paulo de Atletismo 2023, quando conquistou o lugar mais alto do pódio no Lançamento de Dardo. O ouro desta edição veio na disputa que aconteceu no Centro Olímpico de São Paulo, em dois lançamentos cruzados, vencendo 18 oponentes e se consagrando mais uma vez como o melhor do Brasil.

Natação

Para acumular pontos no ranking nacional da modalidade, Caio Arcos foi destaque no torneio de início de temporada no Troféu Paulo Augusto da Silva, que aconteceu na capital amazonense. O atleta conquistou duas medalhas de ouro nas provas de revezamento em equipe e 50 metros livres com a marca de 25 segundos e 03 centésimos (25s03).

Partição de velocidade

Natural de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), o atleta amazonense Luis Tamayo subiu ao pódio duas vezes no Troféu Brasil Open Internacional que aconteceu no Paraná, sábado e domingo (11 e 12/03). O patinador conquistou o primeiro lugar na categoria patinação de velocidade e a vice-colocação na patinação de fundo. Organizada pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), a competição contou com mais de 250 competidores de diversos estados brasileiros em busca das pontuações no ranking nacional.