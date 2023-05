3B recebe o Fortaleza e JC visita o Botafogo-PB visando classificação antecipada

Manaus/AM - Pela sexta e penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, os representantes amazonenses vão em busca da classificação. O 3B duela com o Fortaleza-CE, neste domingo (21), às 15h, na Colina. O JC encara o Botafogo-PB, na segunda-feira (22), às 14h horário de Manaus, no estádio do Almeidão, em João Pessoa.

As Feras, que estão na terceira colocação com 10 pontos, perderam a invencibilidade no confronto amazonense e precisam vencer o Fortaleza para confirmar vaga na próxima fase. O time cearense é o líder da competição com 13 pontos e vem de três vitórias seguidas.

Vindo de três resultados positivos, as Tigresas de Itacoatiara alcançaram a vice-liderança, chegando a 10 pontos. O Botafogo-PB está na sétima colocação com apenas três e, dependendo de outros resultados na rodada, pode entrar em campo já sem chances de seguir na competição.