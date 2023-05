3B joga em casa e JC fora pelo 1° jogo das quartas de final da Série A2

Manaus/AM - Nesta terça-feira (30), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 2023. O 3B da Amazônia e o JC de Itacoatiara são os representantes do estado do Amazonas na competição.

Nesta fase, as equipes têm dois jogos pela frente, ida e volta. E a missão das Feras da Amazônia será contra o Botafogo, às 15h (horário de Manaus), no estádio Carlos Zamith, no dia 3 de junho. Já as Tigresas viajam até o Rio de Janeiro para enfrentarem o Fluminense, às 9h (horário de Manaus), no dia seguinte.

Todos os jogos da volta serão disputados no dia 11 do mesmo mês. Os times que se classificarem garantem o acesso para a elite do futebol feminino nacional.