3B bate Sport por 4 a 2 na Colina, e vence mais uma na Série A2

No jogo de encerramento da 2ª rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino, o 3B recebeu o Sport na tarde desta segunda-feira (24), no estádio da Colina, e venceu por 4 a 2, conquistando a segunda vitória seguida na competição.

Paulinha, Milena (contra), Gabi e Nairelis anotaram os gols das Feras. Amanda e Vanessa descontaram para as Leoas.

No sábado (29), o 3B viaja até Belém para enfrentar o Esmac, no estádio Francisco Vasques, às 14h (de Manaus), pela terceira rodada do torneio.