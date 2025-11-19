22 países e só seis vagas: como funcionarão as duas repescagens para a Copa





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Eliminatórias para a Copa do Mundo chegaram ao fim em todos os continentes, e 22 seleções disputarão as repescagens, em março, de olho nas seis vagas restantes na competição.

REPESCAGEM EUROPEIA

Ao todo, 16 seleções vão disputar a repescagem europeia, que dará quatro vagas na Copa do Mundo. 12 delas ficaram em segundo nos seus grupos durante as Eliminatórias e outras quatro foram campeãs de seus grupos na Liga das Nações.

Garantiram lugar na repescagem via Eliminatórias: Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca.

Garantiram vaga na repescagem via Liga das Nações: Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte.

As seleções serão divididas em quatro potes com quatro seleções cada, e um sorteio será realizado pela Fifa nesta quinta-feira (20), às 9h (de Brasília). Quatro chaves de mata-mata serão formadas com semifinais com jogos entre Pote 1 x Pote 4 e Pote 2 x Pote 3. Os vencedores se enfrentam nas "finais" de cada chaveamento.

As vencedoras das decisões vão à Copa. Serão jogos únicos nas duas fases.

Pote 1: Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia

Pote 2: Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia

Pote 3: Irlanda, Albânia, Bósnia e Kosovo

Pote 4: Irlanda do Norte, Romênia, Suécia e Macedônia do Norte.

REPESCAGEM INTERCONTINENTAL

Seis seleções brigam por duas vagas na Copa do Mundo nesta repescagem. Ela conta com um representante da América do Sul, um da África, um da Ásia, um da Oceania e dois da América Central e do Norte.

Se garantiram na disputa: Bolívia, Nova Caledônia, República Democrática do Congo, Iraque, Suriname e Jamaica.

A Fifa sorteará duas chaves de mata-mata nesta quinta-feira (20). Iraque e RD Congo já estão garantidos nas "finais" por terem ranking melhor. As outras quatro terão os seus confrontos definidos no sorteio  Suriname e Jamaica não podem se enfrentar por serem da mesma confederação. Os vencedores das semis vão às decisões. As duas "campeãs" se garantem na Copa.

Partidas únicas serão disputadas. Elas serão realizadas no México, uma das sedes da Copa do Mundo do ano que vem.

Semifinais

Jamaica x Bolívia ou Nova Caledônia

Suriname x Bolívia ou Nova Caledônia

Finais*

Iraque x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia

RD Congo x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia

* Dependem do chaveamento sorteado

QUEM ESTÁ NA COPA

Sedes

Canadá

Estados Unidos

México

África

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

América do Sul

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

América Central e do Norte

Curaçao

Haiti

Panamá

Ásia

Arábia Saudita

Austrália*

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia

Qatar

Uzbequistão

Europa

Alemanha

Áustria

Bélgica

Croácia

Escócia

Espanha

França

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal

Suíça

Oceania

Nova Zelândia

* A Austrália fica no Oceania, mas joga pela Ásia