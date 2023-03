18º Campeonato Amazonense de Muay Thai acontece no próximo domingo

Manaus/AM - No próximo domingo (2), acontece o 18° Campeonato Amazonense de Muay Thai. O evento deve reunir mais de 80 competidores em busca das melhores colocações, no complexo esportivo mestre Osvaldo Alves, às 9h, localizado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“As modalidades olímpicas terão sempre nosso olhar estratégico. Sabemos da importância desses campeonatos para os atletas e estaremos atentos, pois é necessário que os nossos representantes estejam prontos para performar o melhor possível nas competições”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

A competição, que está na sua 18ª edição é organizada pela Federação Amazonense de Boxe Tailandês – Muay Thai (FABT) e serve como ranking estadual para preparação dos atletas em competições nacionais. As disputas acontecerão nas categorias Sub-15, Sub-17, estreante, iniciante, amador, semi pró e juvenil, nos naipes masculino e feminino.

O presidente da FABT, Rômulo Bonates, destaca que as inscrições seguem abertas até esta quarta-feira (29) e a pesagem oficial das lutas acontece no sábado (1º). O evento promete agitar o cenário do Muay Thai amazonense com disputas entre atletas da capital e interior.

“Ainda dá tempo de se inscrever e vale ressaltar que estaremos recebendo atletas do Iranduba, Careiro Castanho, Itacoatiara e com certeza serão grandes duelos. Mas, nosso objetivo principal é qualificar e preparar os competidores para competições nacionais”, comentou o presidente Rômulo Bonates.

O evento será aberto ao público e para informações sobre as inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo número 98152-6766.