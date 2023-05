12ª edição da Maratona Kids e Corrida Ecológica acontecem dia 11 de junho em Manaus

Manaus/AM - A Semana do Meio Ambiente será marcada, em Manaus, pela promoção à saúde, à qualidade de vida e à conscientização ambiental, na realização da 12ª edição da Maratona Kids e Corrida Ecológica – AMEC, que acontecerá na Vila Olímpica, no dia 11 de junho, às 16h30.

O evento reunirá cerca de 500 crianças, de 6 meses a 14 anos para um dia de diversão e lazer em família por meio da prática de atividades esportivas.

Os circuitos de corrida serão montados na Vila Olímpica de Manaus e divididos em trajetos de acordo com a idade dos participantes, em que todas as categorias serão acompanhadas por uma equipe de recreadores infantis que garantem a segurança e diversão da criançada. Além de uma área gourmet o espaço vai contar com oficinas, brinquedos infláveis, personagens, parede de escalada, distribuição e plantio de mudas, sorteios para quem levar material reciclado e muito mais.

As inscrições têm preços de acordo com o kit escolhido pelos pais e podem ser feitas no site www.ticketsports.com.br. Para mais informações: (92) 98124-0910, Jaqueline Remigio.