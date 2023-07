A 100 dias do Pan de Santiago, COB confirma presença de campeões olímpicos

ALGUNS DESTAQUES DO BRASIL QUE CONFIRMARAM PRESENÇA NO PAN

O número de atletas brasileiros com ótimos resultados internacionais no Pan de Santiago ainda pode aumentar, porque há confederações em processo de seleção dos esportistas que vão disputar a competição continental.

"A presença de campeões olímpicos e de diversos outros atletas de destaque em suas modalidades será muito importante não só para essas avaliações e testes, mas também para nos ajudar a cumprir nossos objetivos de conquistar o maior número de vagas possível para Paris 2024 e de permanecermos no Top-3 do continente", afirmou.

A presença de grandes atletas brasileiros no Pan é vista pelo COB como uma boa oportunidade de projeção para as Olimpíadas de Paris, que acontecem menos de nove meses após o término da competição das Américas.

Até o momento, o Time Brasil garantiu 562 vagas para disputar medalhas no Pan, entre elas estão as 12 do basquete feminino, conquistadas após a vitória da seleção brasileira sobre os Estados Unidos na Copa América, no último fim de semana.

