A 1 mês da Copa, veja quem corre risco de perder o Mundial por lesão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Falta exatamente um mês para o início da Copa do Mundo 2022, que começa em 20 de novembro com Qatar x Equador, em jogo válido pela abertura.

Agora, jogadores lesionados correm para se recuperar a tempo de disputar o Mundial, enquanto outros atletas machucados já estão fora da competição e serão baixas.

Veja quem corre risco de perder a Copa do Mundo por lesão:

SOMMER

O Borussia Monchengladbach anunciou nesta quarta-feira (19) que o goleiro Yann Sommer, da Suíça, adversário do Brasil na fase de grupos, sofreu lesão no tornozelo esquerdo. O clube alemão não divulgou o prazo de recuperação do jogador.

POGBA

Outro jogador que retornou aos treinos recentemente foi o francês Paul Pogba. O meia passou por cirurgia no joelho direito no início de setembro e ainda não tem prazo para voltar aos gramados.

ARBOLEDA

O zagueiro equatoriano Arboleda, do São Paulo, sofreu grave lesão no tornozelo esquerdo em junho e corre contra o tempo para estar apto para a Copa do Mundo. Ele passou por cirurgia, e a expectativa era de não entrar mais em campo neste ano, mas acelerou a recuperação e iniciou a transição para o gramado na semana passada.

RONALD ARAÚJO

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona, passou por cirurgia no fim de setembro após sofrer lesão na coxa direita. Ele se lesionou defendendo o Uruguai na data Fifa de setembro, mas ainda não tem previsão de retorno.

DYBALA

Paulo Dybala vivia grande fase em sua chegada à Roma, mas lesionou um músculo da coxa esquerda recentemente. O atacante argentino precisará ficar afastado dos gramados por, pelo menos, quatro semanas, de acordo com o departamento médico da equipe italiana.

PEPE

O veterano Pepe torceu o joelho esquerdo durante treino do Porto há duas semanas. O zagueiro que defende Portugal sofreu lesão no ligamento colateral interno. O prazo de recuperação é de quatro a seis semanas.

LATERAIS DA INGLATERRA

A seleção inglesa está com problemas na lateral direita. Kyle Walker, do Manchester City, passou por cirurgia na virilha esquerda no início de outubro e acredita que voltará a tempo da Copa. A situação mais complicada é de Reece James. O jogador do Chelsea se lesionou durante vitória contra o Milan, na semana passada, e deve ficar oito semanas longe os gramados.

RAÚL JIMÉNEZ

O atacante mexicano Raúl Jiménez não joga desde o fim de agosto devido a uma pubalgia. A comissão técnica do Wolverhampton torce para ter o jogador antes da Copa.

BREMER, RICHARLISON E LUCAS VERÍSSIMO

Convocado recentemente por Tite à seleção brasileira, Bremer lesionou a coxa durante jogo da Juventus no último fim de semana. O clube anunciou que o zagueiro levará cerca de 20 dias para se recuperar completamente. Se o prazo for mantido, o defensor volta a tempo para a Copa. Já o atacante Richarlison, do Tottenham, se machucou também no último fim de semana, na panturrilha esquerda, e chorou de medo de perder a Copa, mas deve voltar em até duas semanas. O zagueiro Lucas Veríssimo está em fase final de recuperação de grave lesão no joelho direito. Ele retornou aos treinos no início de outubro, mas ainda não fez uma partida oficial.

QUEM JÁ ESTÁ FORA DA COPA POR LESÃO

DIOGO JOTA

No início desta semana, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, anunciou que o atacante português Diogo Jota está fora do Mundial. O treinador afirmou que o atleta ficará fora dos gramados por meses por uma lesão grave na panturrilha.

KANTÉ

Também nesta semana, o Chelsea declarou que o volante francês N'Golo Kanté passou por cirurgia devido a uma lesão na coxa e ficará afastado dos gramados por quatro meses.

GUILHERME ARANA

A primeira baixa confirmada na seleção brasileira é Guilherme Arana. O lateral esquerdo do Atlético-MG, que concorria por uma vaga na equipe de Tite, teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, em setembro, e foi operado.

JESÚS CORONA

O ponta mexicano Jesús 'Tecatito' Corona sofreu uma ruptura de fíbula e ligamentos do tornozelo em treino do Sevilla em agosto. Ele não vai se recuperar a tempo da Copa.

WIJNALDUM

Também em agosto, o meia holandês Georginio Wijnaldum, da Roma, sofreu uma fratura na tíbia da perna direita. O clube italiano projetou o retorno do jogador para janeiro de 2023.