1º Festival de Águas Abertas Indoor reúne mais de 100 atletas em Manaus

Manaus/AM - O Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus recebeu mais de 100 atletas no 1º Festival de Águas Abertas Indoor 2023 Troféu Roberto Caminha Filho, neste fim de semana. Com apoio do Governo do Amazonas, atletas nas mais diversas categorias disputaram as melhores marcas em suas provas.

O evento foi um momento, também, onde as famílias participaram da competição, apoiando os filhos atletas. Para o empresário, Arthur Antunes, o esporte tem sido essencial para o desenvolvimento dos seus dois filhos, que medalharam na competição nas categorias pré-mirim e petiz.

Destaques no campeonato, os irmãos Bernardo Antunes e João Gabriel Antunes subiram ao pódio, conquistando o 1º lugar na categoria pré- mirim e medalha de prata na categoria Petiz 1. Com 11 anos de idade João Gabriel que já foi campeão no Rio Negro Challenge em 2021 e 2022, falou com alegria sobre a conquista de mais um título e o apoio do pai.

O campeonato foi organizado pela Federação Amazonense de Desporto Aquáticos do Amazonas (Fada) e chancelado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), com disputas nas categorias Mirim, Petiz, Infantil, Júnior e Sênior, buscando os melhores índices em provas de 250, 500 e 750 metros.

Resultado geral por equipes:

1°lugar – Associação Aquática NBR

2°lugar – Instituto Pedro Nicolas

3°lugar – SESI Clube

Resultado geral por atletas:

Pré-mirim masculino

1°lugar – Arthur Souza

2°lugar – Benjamin Braz

Pré-mirim feminino

1°lugar -Ana Carolina Anjos

Pré-mirim masculino

1°lugar – Bernardo Antunes

Mirim 1 – feminino

1°lugar – Maria Alice Silva

2°lugar – Sofia Safira Silva

3°lugar – Maria Clara Araujo

Mirim 2 – feminino

1°lugar – Amanda Ferreira

2°lugar – Maria Heloisa Costa

3°lugar – Juliana Takeda

Mirim 2 – masculino

1°lugar – Arthur Brandão

2°lugar – Thales Almeida

3°lugar – Lucas Brito

Petiz 1 – feminino

1°lugar – Evellyn Lira

2°lugar – Sofia Mouzinho

3°lugar – Sarah Lavinie

Petiz 1 – masculino

1°lugar – Esdras de Maciel

2°lugar – João Gabriel Antunes

3°lugar – Victor Marcelo

Petiz 2 – feminino

1°lugar – Bianca Gouveia Torres

2°lugar – Tiffany Gabriela

Petiz 2 – masculino

1°lugar -Luiz Gustavo Silva

2°lugar – Luis Miguel Campos

Pcd – masculino

1°lugar – Samuel Felix

Infantil feminino

1°lugar -Isabelle de Almeida

2°lugar -Gabriela Ferreira

3°lugar – Rianna Cordeiro

Infantil masculino

1°lugar -Anthony Gabriel

2°lugar -Ruan Uchôa

3°lugar -Gabriel Luis do Couto

Juvenil – feminino

1°lugar -Kathleen Manoella

2°lugar – Alice Monteiro

3°lugar – Evellyn Melo

Juvenil – masculino

1°lugar – Gabriel Teixeira

2°lugar – Victor Farias

3°lugar – Ian Rodrigues

Júnior – feminino

1°lugar -Iasmim Nogueira

2°lugar -Vitoria dos Santos

3 °lugar -Nicole Santana

Júnior – masculino

1°lugar – Pedro Lucas

2°lugar – Otavio Augusto

3°lugar – Alex Rodrigues

Sênior – feminino

1°lugar -Luane Alfaia

2°lugar -Beatriz Moreira

3°lugar -Esther Isabella Vieira

Sênior – masculino

1°lugar – Caio Sakamoto

2°lugar – Alyson Monteiro

3°lugar – Luis Gustavo Santos

Sênior A – feminino

1°lugar – Mary Helen Santos

2°lugar – Barbara Gabrielle

Sênior A – masculino

1°lugar -Flademir de Freitas

2°lugar -Ronildo Mourao

3°lugar -Juarez Nascimento

Sênior B – feminino

1°lugar – Carla lima

2°lugar – Sylviane Medina

3°lugar – Katia Helena Almeida

Sênior B – masculino

1°lugar – Elton de Souza

2°lugar – Caio Roberto

3°lugar – Caue Alves Grivot

Sênior C – feminino

1°lugar – Gesilda Maria Ferrira

2°lugar – Antônia Socorro

Sênior D – feminino

1°lugar – Miraci do Amor Divino

2°lugar – Maria de Pinheiro