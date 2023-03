1º de Janeiro levanta o título da Copa dos Campeões de Silves

A grande final da competição foi realizada no domingo (26) entre 1º de janeiro (Silves) e São Geraldo (Urucurituba). No tempo regulamentar, o duelo ficou em 2 a 2 e a decisão foi definida nas penalidades. O 1º de Janeiro sagrou-se campeão pelo placar de 5 a 4 e levantou a taça de 2023. Para o presidente da Liga de Silves, Wollace Viana, 40 Isac Farias e Eder Medeiros, o torneio superou as expetativas dos organizadores. Ele ressalta também a homenagem que prestaram ao amigo, Gilson Bentes. “Nós ficamos surpresos. O evento superou nossas expectativas e também foi uma oportunidade que tivemos para homenagear ao amigo. Gilson Bentes, que perdemos esse ano. Ficaram as lembranças e saudade do grande homem e profissional. Aproveitamos para deixar nossos sentimentos a todos os familiares e demais amigos”, afirmou.

Manaus/AM - As Ligas Desportivas de Silves, Urucará e Itapiranga realizaram nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2023, a Copa dos Campeões Troféu Gilson Bentes, em homenagem ao presidente da Liga de Urucurituba que faleceu em janeiro deste ano. O evento contou com a presença dos campões e vice-campeões representantes dos municípios de Silves, Urucurituba, Itapiranga e Urucará.

